Президент Ассоциации футболистов Италии: Нет смысла рисковать сейчас, если все вновь остановится - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 мая 2020 19:36Футбол

Президент Ассоциации футболистов Италии: Нет смысла рисковать сейчас, если все вновь остановится

Президент Ассоциации футболистов Италии Дамиано Томмази считает бессмысленным рисковать здоровьем игроков, если чемпионат вновь будет приостановлен.

- Голос игроков не получает необходимого веса на этапе, когда возвращение к тренировкам и играм означает, что мы не можем соблюдать протоколы безопасности. На данный момент мы не знаем, какие будут изменения в медицинском протоколе. Предыдущий был слишком жестким и без сомнения сложным, тем более, что не все клубы имели инфраструктуру, чтобы справиться с этой ситуацией.

Нет никакого смысла рисковать сейчас, если все сразу вновь остановится. Есть один вопрос, который на самом деле не рассматривается - если в команде есть игрок с положительным результатом на COVID-19? Чем клуб действительно рискует? Мы хотим обеспечить здоровье и безопасность каждого. Клубные медики будут играть важную роль, и мы можем полагаться только на них, - цитирует Томмази La Gazzetta del Mezzogiorno.

Накануне министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца и министр спорта страны Винченцо Спадафора сделали заявление о том, что клубы серии А в следующий понедельник смогут возобновить групповые тренировки.

Ранее специальный комитет правительства Италии вновь отложил оглашение оценки по поводу медицинского протокола для проведения футбольных матчей серии А. Главный спорный момент медицинского протокола федерации – это порядок действий в случае обнаружения заражения у кого-либо из игроков или представителей тренерского штаба после начала контактных тренировок: по нынешним рекомендациям правительства, в этом случае вся команда должна быть отправлена на двухнедельный карантин.

UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию Президент СБР Владимир Драчев направил письма в регионы с отчетом о проделанной работе и аргументацией своей позиции по основным вопросам. 12.05.2020 18:00 Биатлон Чикирис Олег
Тейшейра неожиданно финишировал Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171. Главный бой завершился тотальным избиением. 14.05.2020 07:30 ММА Ващенко Сергей
Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Такого рурского дерби не было с 1967 года! Чемпионат Германии возобновился суперразгромом «Шальке» Футболисты дортмундской «Боруссии» на пустом стадионе, соблюдая социальную дистанцию при праздновании голов, не оставили камня на камне от своих самых принципиальных соперников. 16.05.2020 18:24 Футбол Зибрак Артем
Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия
Загитову оставили в сборной и дали шанс вернуться. Но только в этом году Исполком ФФККР утвердил список кандидатов в сборную России на следующий сезон. В него вошла Алина Загитова, прервавшая карьеру минувшей зимой.  16.05.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
20:34 ММА Валентина Шевченко: Не вижу ничего странного в поединке против Сехудо
20:17 Футбол Лю Хуншен: Учитывая диагноз Фарфана, всем командам РПЛ рано возобновлять тренировки
19:59 Хоккей СКА официально объявил о подписании контракта с Тимкиным
19:56 Хоккей Вей подписал двухлетний контракт со СКА
19:50 Футбол Денис Глушаков – о матчах без зрителей: Ощущения специфические - как будто игроков просматриваем
19:36 Футбол Президент Ассоциации футболистов Италии: Нет смысла рисковать сейчас, если все вновь остановится
19:21 Футбол Перуанец Фарфан стал первым футболистом чемпионата России, заразившимся коронавирусом
19:19 Футбол Александер Чеферин: Готовы провести Евро в меньшем количестве городов, чем планировалось
18:59 Футбол Александер Чеферин: Футбол должен вернуть жизнь на привычный уровень
18:40 Футбол Ханс-Дитер Флик: В матче против «Униона» мы должны проявить характер
18:25 Футбол «Лейпциг» на своем поле не смог обыграть «Фрайбург»
18:20 Футбол Дубль Геррейру помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Шальке
17:55 Футбол Александр Медведев: Будем обсуждать продление контрактов после решения правительства
17:46 Футбол Норвежец Холанд повторил 55-летний рекорд немецкого футбола
17:41 Футбол Александр Кержаков: Есть опасения, что длительная пауза приведет к серьезным травмам среди игроков
17:26 Футбол Андрей Тихонов: Потери очков в первых турах могут стать роковыми для «Краснодара» и «Ростова»
17:10 Футбол Холанд забил первый гол после возобновления чемпионата Германии
16:51 Хоккей СКА официально обменял Плотникова в «Амур»
16:37 Футбол Андрей Червиченко: Покупка Соболева обернется для «Спартака» выброшенными на ветер деньгами
16:20 Футбол Ролан Гусев: ЦСКА навяжет борьбу «Локомотиву» с «Краснодаром»
Unnoticed sensation: Russian scientists unraveled the mystery of Saturn's rings
Завершение режима выходных дней, список разрешенных отраслей, коронавирусный рекорд
Большой рост: озвучены свежие данные по COVID-19 в России
Первая смерть от ковида, цинковые гробы, сдвинутые ЕГЭ: итоги недели в Карелии
В Белгороде и Ракитянском районе за сутки нашли больше всего заражённых COVID–19
Запутанные петли Корбут. Как «мама гимнастики» продала олимпийские медали
Нападающий Иван Телегин продлил контракт с ХК ЦСКА
РУСАДА отправило легкоатлетам письма для оформления нейтрального статуса
ТАСС: отец Нурмагомедова находится в коме
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика