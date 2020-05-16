Президент Ассоциации футболистов Италии: Нет смысла рисковать сейчас, если все вновь остановится Президент Ассоциации футболистов Италии Дамиано Томмази считает бессмысленным рисковать здоровьем игроков, если чемпионат вновь будет приостановлен.

- Голос игроков не получает необходимого веса на этапе, когда возвращение к тренировкам и играм означает, что мы не можем соблюдать протоколы безопасности. На данный момент мы не знаем, какие будут изменения в медицинском протоколе. Предыдущий был слишком жестким и без сомнения сложным, тем более, что не все клубы имели инфраструктуру, чтобы справиться с этой ситуацией.

Нет никакого смысла рисковать сейчас, если все сразу вновь остановится. Есть один вопрос, который на самом деле не рассматривается - если в команде есть игрок с положительным результатом на COVID-19? Чем клуб действительно рискует? Мы хотим обеспечить здоровье и безопасность каждого. Клубные медики будут играть важную роль, и мы можем полагаться только на них, - цитирует Томмази La Gazzetta del Mezzogiorno.

Накануне министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца и министр спорта страны Винченцо Спадафора сделали заявление о том, что клубы серии А в следующий понедельник смогут возобновить групповые тренировки.

Ранее специальный комитет правительства Италии вновь отложил оглашение оценки по поводу медицинского протокола для проведения футбольных матчей серии А. Главный спорный момент медицинского протокола федерации – это порядок действий в случае обнаружения заражения у кого-либо из игроков или представителей тренерского штаба после начала контактных тренировок: по нынешним рекомендациям правительства, в этом случае вся команда должна быть отправлена на двухнедельный карантин.