БАТЭ разгромил «Слуцк» и вышел в лидеры чемпионата Белоруссии Футболисты БАТЭ обыграли «Слуцк» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Белоруссии со счетом 3:0.

В составе клуба из Борисова голами отметились Неманья Милич (4-я минута) и Игорь Стасевич (24) и Павел Нехайчик (70).

Таким образом, БАТЭ набрал 19 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Слуцк» с 16 очками расположился на четвертом месте.

В следующем туре БАТЭ в гостях сыграет против ФК «Динамо-Брест», а «Слуцк» на своем поле примет «Рух».