Юлиан Нагельсман: «Лейпциг» интересуют первые четыре места - Советский спорт
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16 мая 2020 23:47Футбол

Юлиан Нагельсман: «Лейпциг» интересуют первые четыре места

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман подвел итоги домашнего матча 26-го тура чемпионата Германии с «Фрайбургом» (1:1).

- В основном я удовлетворен темпом и интенсивностью игры, но не результатом. Во втором тайме мы оказали большое давление и создали хорошие шансы. Хорошо, что есть система видеоповторов, но мы должны быть честными - нам повезло в последнем моменте. Нас интересуют первые четыре места, я упоминал об этом несколько раз. Но у нас впереди еще восемь игр, в которых мы должны стремиться одержать победу, - цитирует Нагельсман пресс-служба «Лейпцига».

Добавим, что в следующем туре «Лейпциг» сыграет в гостях против «Майнца».

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