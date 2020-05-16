Юлиан Нагельсман: «Лейпциг» интересуют первые четыре места

- В основном я удовлетворен темпом и интенсивностью игры, но не результатом. Во втором тайме мы оказали большое давление и создали хорошие шансы. Хорошо, что есть система видеоповторов, но мы должны быть честными - нам повезло в последнем моменте. Нас интересуют первые четыре места, я упоминал об этом несколько раз. Но у нас впереди еще восемь игр, в которых мы должны стремиться одержать победу, - цитирует Нагельсман пресс-служба «Лейпцига».
Добавим, что в следующем туре «Лейпциг» сыграет в гостях против «Майнца».
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