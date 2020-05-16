Юлиан Нагельсман: «Лейпциг» интересуют первые четыре места Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман подвел итоги домашнего матча 26-го тура чемпионата Германии с «Фрайбургом» (1:1).

- В основном я удовлетворен темпом и интенсивностью игры, но не результатом. Во втором тайме мы оказали большое давление и создали хорошие шансы. Хорошо, что есть система видеоповторов, но мы должны быть честными - нам повезло в последнем моменте. Нас интересуют первые четыре места, я упоминал об этом несколько раз. Но у нас впереди еще восемь игр, в которых мы должны стремиться одержать победу, - цитирует Нагельсман пресс-служба «Лейпцига».

Добавим, что в следующем туре «Лейпциг» сыграет в гостях против «Майнца».