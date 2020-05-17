Минское «Динамо» обыграло «Ислочь» Команда Леонида Кучука поднялась в первую десятку белорусской высшей лиги.

Матч 9-го тура чемпионата Белоруссии «Динамо» (Минск) – «Ислочь» завершился со счетом 1:0.

Единственный гол на 60-й минуте забил Иван Бахар после передачи Алексея Риоса.

Стоит отметить, что динамовцы заканчивали встречу вдесятером. На 73-й за второе предупреждение был удален полузащитник Эдгар Олехнович.

Минское «Динамо», набрав 12 очков, поднялось на восьмое место. «Ислочь», оставшись с 15 очками, занимает шестое место в турнирной таблице.

23 мая состоятся матчи «Ислочь» – «Энергетик-БГУ» и «Витебск» – «Динамо» (Минск).