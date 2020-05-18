Президент Ла Лиги: Рассчитываем возобновить примеру 12 июня Турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас назвал ориентировочную дату возвращения примеры.

«Хочу, чтоб чемпионат вернулся как можно скорее. Мы рассчитываем возобновить его 12 июня.

Мы должны быть осторожны. Сейчас начинается новый этап подготовки. Игроки должны сосредоточиться на этом. Могу заверить, что с нашими мерами безопасности практически невозможно заразиться на тренировках», – цитирует функционера Goal.com.

Ранее сообщалось, что некоторые игроки испанских клубов опасаются за свое здоровье и не хотят выступать в текущей ситуации.