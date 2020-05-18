Экс-футболист ЦСКА Зайцев стал игроком «Факела»

Воронежский «Факел» объявил о переходе 30-летнего защитника Николая Зайцева. Другие детали сделки не раскрываются.
«Факел» продолжает активно работать на трансферном рынке в преддверии нового футбольного сезона. Вторым новичком первой команды клуба стал Николай Зайцев.
30-летний центральный защитник имеет опыт выступлений в российской футбольной премьер-лиге в составе команд «Кубань» (Краснодар), «Волга» (Нижний Новгород) и «Амкар» (Пермь), а в течение двух предыдущих сезонов защищал цвета ФК «СКА-Хабаровск».
В недоигранном турнире Олимп-ФНЛ 2019/20 принял участие в 24 матчах дальневосточной команды из 27 и забил в них три мяча в ворота соперников.
Добро пожаловать в «Факел»!» – говорится в сообщении пресс-службы.
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