Экс-футболист ЦСКА Зайцев стал игроком «Факела» Он находился в системе москвичей с 2008 по 2009 год.

Воронежский «Факел» объявил о переходе 30-летнего защитника Николая Зайцева. Другие детали сделки не раскрываются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) 18 Май 2020 в 12:03 PDT

«Факел» продолжает активно работать на трансферном рынке в преддверии нового футбольного сезона. Вторым новичком первой команды клуба стал Николай Зайцев.

30-летний центральный защитник имеет опыт выступлений в российской футбольной премьер-лиге в составе команд «Кубань» (Краснодар), «Волга» (Нижний Новгород) и «Амкар» (Пермь), а в течение двух предыдущих сезонов защищал цвета ФК «СКА-Хабаровск».

В недоигранном турнире Олимп-ФНЛ 2019/20 принял участие в 24 матчах дальневосточной команды из 27 и забил в них три мяча в ворота соперников.

Добро пожаловать в «Факел»!» – говорится в сообщении пресс-службы.