Старший брат Погба стал игроком «Сошо»

Гвинейский защитник Флорентин Погба подписал контракт с французским клубом «Сошо».
Отмечается, что соглашение игрока рассчитано на три года. Контракт будет подписан после прохождения медосмтора. Он состоится на следующей неделе.
Напомним, последним клубом футболиста была «Атланта Юнайтед». До этого он выступал за «Генчлербирлиги», «Седан» и «Сент-Этьен».
Добавим, что Флорентин – старший брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
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