Старший брат Погба стал игроком «Сошо» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Гвинейский защитник Флорентин Погба подписал контракт с французским клубом «Сошо».

Отмечается, что соглашение игрока рассчитано на три года. Контракт будет подписан после прохождения медосмтора. Он состоится на следующей неделе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Sochaux-Montbéliard (@fcsm_officiel) 18 Май 2020 в 2:33 PDT

Напомним, последним клубом футболиста была «Атланта Юнайтед». До этого он выступал за «Генчлербирлиги», «Седан» и «Сент-Этьен».

Добавим, что Флорентин – старший брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.