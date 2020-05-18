В Шотландии досрочно завершили сезон, «Селтик» признан чемпионом Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Сегодня, 18 мая в Шотландии досрочно завершили футбольный сезон. Данное решение напрямую связано с пандемией коронавируса.

Отмечается, что чемпионом страны признан «Селтик». Команда выиграла титул девятый раз кряду. На втором месте – «Рейнджерс», а замкнул тройку лучших «Мазервелл».

Добавим, что к этому моменту команды сыграли одинаковое количество матчей, поэтому руководство лиги решило также определить вылетевшую команду из высшего дивизиона. Им оказался футбольный клуб «Хартс».