В Шотландии досрочно завершили сезон, «Селтик» признан чемпионом

Сегодня, 18 мая в Шотландии досрочно завершили футбольный сезон. Данное решение напрямую связано с пандемией коронавируса.
Отмечается, что чемпионом страны признан «Селтик». Команда выиграла титул девятый раз кряду. На втором месте – «Рейнджерс», а замкнул тройку лучших «Мазервелл».
Добавим, что к этому моменту команды сыграли одинаковое количество матчей, поэтому руководство лиги решило также определить вылетевшую команду из высшего дивизиона. Им оказался футбольный клуб «Хартс».
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