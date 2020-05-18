Массимо Моратти: Сегодня Месси лучший в мире, но он не покинет «Барселону» Бывший президент «Интера» Массимо Моратти признал, что трансфер аргентинского нападающего «Барселоны» в итальянский клуб невозможен.

- Он мечта каждого клуба. Даже сегодня Месси лучший в мире, но Лионель не покинет «Барселону», - цитирует Моратти Football Italia со ссылкой на радиостанцию Rai Gr Parlamento.

Ранее Моратти заявил, что в случает трансфер Лаутаро Мартинеса, заменить нападающего в «Интере» смогут либо Лионель Месси, либо Пауло Дибала.