Массимо Моратти: Сегодня Месси лучший в мире, но он не покинет «Барселону» - Советский спорт
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18 мая 2020 19:39Футбол

Массимо Моратти: Сегодня Месси лучший в мире, но он не покинет «Барселону»

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти признал, что трансфер аргентинского нападающего «Барселоны» в итальянский клуб невозможен.

- Он мечта каждого клуба. Даже сегодня Месси лучший в мире, но Лионель не покинет «Барселону», - цитирует Моратти Football Italia со ссылкой на радиостанцию Rai Gr Parlamento.

Ранее Моратти заявил, что в случает трансфер Лаутаро Мартинеса, заменить нападающего в «Интере» смогут либо Лионель Месси, либо Пауло Дибала.

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