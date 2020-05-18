Массимо Моратти: Конте вкладывает свою душу в «Интер», я верю в него Бывший президент «Интера» Массимо Моратти считает, что сложно сравнивать работу Жозе Моуринью и Антонио Конте.

- Трудно проводить сравнения между этими специалистами. Это два очень серьезных профессионала, но они работают с большой интенсивностью. Они действительно верят в себя. Конте вкладывает свою душу и чувствует себя хорошо. Я очень верю в него, - цитирует Моратти Football Italia со ссылкой на радиостанцию Rai Gr Parlamento.

Напомним, что под руководством Конте «Интер» в нынешнем сезоне набрал 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице серии А.