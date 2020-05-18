Ян Мельбю: Вернер, в конце концов перейдет в «Ливерпуль» Бывший полузащитник «Ливерпуля» Ян Мельбю поделился мнением о возможно переходе в английский клуб форварда «Лейпцига» Тимо Вернера.

- Да, я считаю, что Тимо Вернер, в конце концов перейдет в «Ливерпуль». Думаю, что он предпочтет выбрать английский клуб, потому что, когда я смотрю на него, то не мог представить его играющим за «Барселону», так как они играют по-другому, показывая футбол на основе владения. А это не игра Вернера.

Не думаю, что предстоящим летом будет очень много трансферов. У «Ливерпуля» сейчас очень сильный состав. Даже если уйдет пара игроков, в команде есть несколько молодых футболистов, которых можно ввести в основу. Поэтому, если у «мерсисайдцев» не будет возможности тратить, не думаю, что это будет большой проблемой для клуба, - приводит слова Мельбю Goal.com.

Ранее сообщалось, что Вернер отказался от перехода в «Баварию», заявив о своем желании присоединиться к «Ливерпулю». В текущем сезоне 24-летний форвард провел 36 матчей за «Лейпциг» во всех турнирах, забив 27 голов и отдав 12 результативных передач.