Стив Макманаман: Не знаю, готов ли Вернер к переходу в «Ливерпуль» - Советский спорт
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18 мая 2020 21:33Футбол

Стив Макманаман: Не знаю, готов ли Вернер к переходу в «Ливерпуль»

Бывший вингер «Ливерпуля» Стив Макманаман поделился мнением о возможно переходе в английский клуб форварда «Лейпцига» Тимо Вернера.

- Вернера постоянно связывают с переходом в премьер-лигу и «Ливерпуль», но я не знаю, готов ли он к этому шагу еще. Тимо молод, быстр, у него есть цель и опыт выступлений за сборную своей страны. Было бы здорово, если бы «Ливерпуль» смог его приобрести, но вряд ли он сможет сразу потеснить кого-то из тройки нападения «мерсисайдцев», - приводит слова Макманамана Goal.com.

Ранее сообщалось, что Вернер отказался от перехода в «Баварию», заявив о своем желании присоединиться к «Ливерпулю». В текущем сезоне 24-летний форвард провел 36 матчей за «Лейпциг» во всех турнирах, забив 27 голов и отдав 12 результативных передач.

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