Курзава может перейти в «Атлетико» по инициативе Симеоне Об этом сообщает L’Equipe.

Защитник «ПСЖ» Левен Курзава получил очередное предложение о смене клубной прописки.

Согласно источнику, в его услугах заинтересован главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. Специалист считает, что игрок усилит оборону, а также составит достойную конкуренцию бразильцу Лоди.

Клуб поддерживает идею тренера, поскольку этим летом у Курзава истекает контракт, и он может присоединиться к другой команде абсолютно бесплатно.

Ранее сообщалось, что защитником активно интересуется «Барселона».

В текущем сезоне 27-летний Курзава отыграл 23 матча, забил один гол и отдал две голевых передачи. До перехода в «ПСЖ» он выступал за «Монако».