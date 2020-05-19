СМИ: Сане решил перейти в «Баварию» Об этом сообщает Sky Germany.

Хавбек «Манчестер Сити» Лерой Сане не смог договориться с руководством о продлении контракта.

Согласно источнику, футболист твердо решил покинуть команду по окончании сезона. Отмечается, что он станет игроком мюнхенской «Баварии».

Ранее сообщалось, что чемпион Германии предложил за Сане 40 млн евро. Эта сумма не устраивает «горожан». Они хотят выручить с продажи хавбека не менее 50 млн евро.

Напомним, «Бавария» пыталась заполучить немца летом 2019 года, однако, трансфер сорвался из-за тяжелой травмы игрока. Он выбыл на полгода из-за травмы колена и остался в команде.