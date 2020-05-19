«Для меня это важнее денег». Капитан «Уотфорда» отказался от тренировок

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини заявил, что не собирается возобновлять тренировки в текущих условиях. Он считает, что руководство лиги не в состоянии гарантировать игрокам безопасность.
«Нам разрешили приступить к тренировкам, но я сказал, что не буду этого делать. Слушайте, я не могу постричься до середины июля, но могу играть в футбол и бороться за верховой мяч. Как это работает? Мне непонятно. Я лишь сказал: «Если вы сами не понимаете, в чем особенность этого вируса, то почему я должен рисковать?»
Не хочу принести заразу домой, моему сыну пять месяцев. Я уже потерял отца, бабушку и дедушку. Хватит. Для меня это важнее, чем деньги», – цитирует Дини BT Sport со ссылкой на Talk the Talk.
31-летний Дини выступает за «Уотфорд» с 2012 года. Он является капитаном команды и провел в текущем сезоне 18 матчей (шесть голов и два голевых паса).
Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию Президент СБР Владимир Драчев направил письма в регионы с отчетом о проделанной работе и аргументацией своей позиции по основным вопросам. 12.05.2020 18:00 Биатлон Чикирис Олег Билялов – лучший вратарь. Неужели Сорокин слабее? КХЛ определила и назвала лауреатов сезона-2019/20. Обозреватель «Советского спорта» согласен с выбором лиги лишь отчасти. 18.05.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав Эксперты НХЛ вошли в разум: Федоров, Могильный, Кучеров не хуже Гретцки и Кросби Вместо того чтобы думать, как по примеру немцев возобновить сезон, в НХЛ продолжают страдать ерундой, изобретая новые исторические рейтинги. 17.05.2020 22:00 Хоккей Славин Виталий И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван Загитову оставили в сборной и дали шанс вернуться. Но только в этом году Исполком ФФККР утвердил список кандидатов в сборную России на следующий сезон. В него вошла Алина Загитова, прервавшая карьеру минувшей зимой. 16.05.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Медведева объяснила принципиальную разницу между Тутберидзе и своим нынешним тренером Орсером Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вышла в прямой эфир инстаграма известного французского одиночника Флорана Амодьо. 16.05.2020 17:00 Фигурное катание Сергеев Иван