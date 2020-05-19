«Для меня это важнее денег». Капитан «Уотфорда» отказался от тренировок Ранее сообщалось, что чемпионат Англии вернется 13 июня.

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини заявил, что не собирается возобновлять тренировки в текущих условиях. Он считает, что руководство лиги не в состоянии гарантировать игрокам безопасность.

«Нам разрешили приступить к тренировкам, но я сказал, что не буду этого делать. Слушайте, я не могу постричься до середины июля, но могу играть в футбол и бороться за верховой мяч. Как это работает? Мне непонятно. Я лишь сказал: «Если вы сами не понимаете, в чем особенность этого вируса, то почему я должен рисковать?»

Не хочу принести заразу домой, моему сыну пять месяцев. Я уже потерял отца, бабушку и дедушку. Хватит. Для меня это важнее, чем деньги», – цитирует Дини BT Sport со ссылкой на Talk the Talk.

31-летний Дини выступает за «Уотфорд» с 2012 года. Он является капитаном команды и провел в текущем сезоне 18 матчей (шесть голов и два голевых паса).