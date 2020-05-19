«Малага» увольняет сотрудников и разрывает контракты с футболистами

Сегодня клуб испанской сегунды «Малага» на своем официальном сайте объявил о начале процедуры массовых увольнений.
Контракты разрывают или приостанавливают со всеми сотрудниками, включая футболистов и тренеров. Процесс назван реструктуризацией и был инициирован из-за экономичских проблем.
«Малага», семь лет назад игравшая в четвертьфинале Лиги чемпионов, уже давно испытывает финансовые трудности, и приостановка соревнований из-за пандемии коронавируса еще более усугубила и без того тяжелую ситуацию.
После 31 тура «Малага» занимает 15-е место в турнирной таблице сегунды, набрав 38 очков.
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