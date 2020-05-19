«Малага» увольняет сотрудников и разрывает контракты с футболистами Финансовые проблемы клуба усугубила пандемия коронавируса.

Сегодня клуб испанской сегунды «Малага» на своем официальном сайте объявил о начале процедуры массовых увольнений.

Контракты разрывают или приостанавливают со всеми сотрудниками, включая футболистов и тренеров. Процесс назван реструктуризацией и был инициирован из-за экономичских проблем.

«Малага», семь лет назад игравшая в четвертьфинале Лиги чемпионов, уже давно испытывает финансовые трудности, и приостановка соревнований из-за пандемии коронавируса еще более усугубила и без того тяжелую ситуацию.

После 31 тура «Малага» занимает 15-е место в турнирной таблице сегунды, набрав 38 очков.