Кечинов – об игре Соболева: С его умением выбирать позицию он скоро начнет забивать

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал решение подписать Александра Соболева на постоянной основе.
«Видимо, в тех играх, которые Соболев успел провести за «Спартак», он убедил руководство и тренерский штаб в том, что является нужной фигурой и игроком основного состава. Да, он не забил пока ни одного мяча, но играть в «Крыльях» и в «Спартаке» – это две большие разницы.
В Москве ты находишься под постоянным прессингом: болельщики и журналисты пристально следят за тобой, и сам бренд клуба действует на игроков. Но Соболев должен освоиться. С его габаритами, фактурой и умением выбирать позицию он скоро начнет забивать. В «Спартаке» есть футболисты, которые снабдят его передачами. Александр хорош в игре головой и ногами. Если освоится и станет своим в коллективе, то голы придут», – цитируют Кечинова «Известия».
Ранее сообщалось, что полноценный трансфер игрока обошелся москвичам в 4,5 млн евро.
Добавим, что 23-летний Соболев провел в столичном клубе четыре матча и отдал три голевых паса. Он был арендован минувшей зимой.
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