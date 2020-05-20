Экс-футболист «Зенита» Паредес может стать игроком «Ювентуса» Об этом сообщает Le Parisien.

Французский «ПСЖ» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.

Согласно источнику, столичный клуб вышел на связь с его окружением и обсудил возможный трансфер по окончании сезона.

Отмечается, что «ПСЖ» готов предложить итальянцам денежную сумму, а также услуги полузащитника Леандро Паредеса.

Что касается Пьянича, то ранее сообщалось об интересе к боснийцу со стороны «Барселоны». В Испании пишут, что хавбек дал согласие на переезд в примеру, и ожидает решения «старой синьоры».