Экс-футболист «Зенита» Паредес может стать игроком «Ювентуса»

Французский «ПСЖ» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.
Согласно источнику, столичный клуб вышел на связь с его окружением и обсудил возможный трансфер по окончании сезона.
Отмечается, что «ПСЖ» готов предложить итальянцам денежную сумму, а также услуги полузащитника Леандро Паредеса.
Что касается Пьянича, то ранее сообщалось об интересе к боснийцу со стороны «Барселоны». В Испании пишут, что хавбек дал согласие на переезд в примеру, и ожидает решения «старой синьоры».
«Химки» на грани катастрофы, Карякин творит чудеса, в «Динамо» – пятеро зараженных В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 20.05.2020 07:56 Футбол Чикирис Олег UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию Президент СБР Владимир Драчев направил письма в регионы с отчетом о проделанной работе и аргументацией своей позиции по основным вопросам. 12.05.2020 18:00 Биатлон Чикирис Олег Словаки отказались от осенних турниров. Следующий сезон под угрозой? ISU объявил, что Словакия не будет проводить в сентябре юниорский этап Гран-при в Кошице и «челленджер» в Братиславе. Причина – коронавирус. 17.05.2020 15:30 Фигурное катание Тигай Лев Сборная СССР/России всех времен. В нее попали Малкин и Ковальчук Телеканал TSN составил символическую сборную Канады всех времен из 23 игроков. «Советский спорт» тоже решил объять необъятное и предложил вариант отечественной дрим тим. 18.05.2020 07:30 Хоккей Домрачев Владислав «Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег Трусова вспомнила момент, когда ее жизнь остановилась 15-летняя звезда фигурного катания Александра Трусова продолжила комментировать свой уход от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. 15.05.2020 21:00 Фигурное катание Сергеев Иван Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев Два хитрых способа объединить Лаутаро с Месси и восемь отверженных в «Локомотиве» Предлагаем очередную порцию слухов футбольного трансферного рынка, который оживает вместе с европейскими национальными чемпионатами. 19.05.2020 09:00 Футбол Зибрак Артем Господин Фазель, а почему бы ЧМ-2020 по хоккею не провести в Минске? Еще не поздно Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин о том, как спасти чемпионат мира по хоккею. 19.05.2020 16:00 Хоккей Славин Виталий