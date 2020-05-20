Мартин Йиранек: «Спартак» точно не поторопился с покупкой Соболева Ранее сообщалось, что переход игрока обошелся красно-белым в 4,5 млн евро.

Бывший капитан московского «Спартака» Мартин Йиранек прокомментировал решение клуба выкупить Александра Соболева у «Крыльев Советов».

«Спартак» точно не поторопился с покупкой Соболева. Он молодой игрок с российским паспортом, уже вызывался в расположение сборной страны. У него хорошие перспективы.

Сегодня такие цены на нападающих с гражданством РФ. В нынешней ситуации сложно торговаться и получить такого игрока, скажем, за 1 млн евро. По сегодняшним меркам, «Спартак» заплатил нормальную сумму», – цитируют Йиранека «Известия».

Добавим, что 23-летний Соболев провел в столичном клубе четыре матча и отдал три голевых паса. Он был арендован минувшей зимой.