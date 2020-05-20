Три представителя «Уотфорда» заразились коронавирусом, один из них – футболист

У трех представителей английского «Уотфорда» выявлен коронавирус.
Отмечается, что среди заболевших – один игрок. Имена заболевших не уточняются по их просьбе.
Ранее сообщалось, что в стане «шершней» зафиксировано шесть случаев заражения инфекцией.
Добавим, что капитан команды Трой Дини уже отказался возвращаться к тренировкам, отметив, что в текущих условиях невозможно гарантировать безопасность.
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