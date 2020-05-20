Три представителя «Уотфорда» заразились коронавирусом, один из них – футболист Об этом сообщает клубная пресс-служба.

У трех представителей английского «Уотфорда» выявлен коронавирус.

Отмечается, что среди заболевших – один игрок. Имена заболевших не уточняются по их просьбе.

Ранее сообщалось, что в стане «шершней» зафиксировано шесть случаев заражения инфекцией.

Добавим, что капитан команды Трой Дини уже отказался возвращаться к тренировкам, отметив, что в текущих условиях невозможно гарантировать безопасность.