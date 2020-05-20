«Реал» может отказаться от услуг Мбаппе и рассматривает подписание Мане На трансфере игрока настаивает Зинедин Зидан.

Мадридский «Реал» нашел альтернативу Килиану Мбаппе в «Ливерпуле». Об этом сообщает Le10sport.com.

Согласно источнику, им может стать сенегальский форвард Садио Мане, который ранее изъявил желание присоединиться к «сливочным».

На «Сантьяго Бернабеу» понимают, что 21-летний Мбаппе, выступающий за «ПСЖ», вряд ли перейдет в команду по окончании сезона. Чемпион Франции намерен удержать его, предложив выгодный контракт.

Что касается Мане, то в текущем сезоне он провел 38 матчей, забил 18 голов и отдал 12 голевых передач.