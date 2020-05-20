Заразившимся коронавирусом игроком «Уотфорда» оказался защитник Мариаппа Ранее клуб сообщил о трех случаях заражения, но не раскрыл имен заболевших.

Защитник английского «Уотфорда» и сборной Ямайки Эдриан Мариаппа признался, что заразился коронавирусом.

«С тех пор как во вторник я получил положительный результат теста, я ломал голову, пытаясь понять, откуда у меня взялся коронавирус, – рассказал Мариаппа в интервью The Telegraph. – Это стало большим сюрпризом, потому что я действительно не покидал дом, кроме нескольких тренировок и случайной прогулки с детьми. В основном я занимался учебой с детьми и поддерживал форму».

Ранее «Уотфорд» подтвердил, что COVID-19 нашли у трех сотрудников клуба, включая одного футболиста, однако не раскрыл имен заразившихся.

После 29 туров команда занимает 17-е место в чемпионате Англии, набрав 27 очков. По дополнительным показателям «Уотфорд» уступает «Вест Хэму», но опережает «Борнмут».

33-летний Мариаппа в нынешнем сезоне сыграл в АПЛ 15 матчей.