Давид Сильва покинет «Манчестер Сити» после завершения сезона Испанский полузащитник и «горожане» не договорились о новом контракте.

Давид Сильва сообщил о том, что переговоры его представителей с «Манчестер Сити» о новом соглашении были остановлены. После завершения нынешнего сезона 34-летний испанский полузащитник покинет английский клуб.

«Я провел здесь десять лет и добился всего, чего хотел, – цитирует Сильву The Daily Mirror. – Мое время здесь заканчивается, но «Сити» и все, что я здесь пережил, останутся в моей памяти навсегда. Теперь мне и моей семье нужен новый вызов. Переговоры остановились. Сейчас ничего не происходит».

Соглашение Сильвы с «Манчестер Сити» рассчитано до 30 июня, но будет продлено до фактического завершения сезона-2019/20.

Давид перешел в манчестерский клуб из «Валенсии» летом 2010 года за 28,75 млн евро. Вместе с «Сити» испанец четыре раза выиграл чемпионат Англии, дважды стал обладателем Кубка Англии и пять раз Кубок английской лиги. В активе испанца 424 матча, 74 гола и 137 результативных передач в составе «горожан».