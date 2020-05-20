БАТЭ обыграл в гостях «Динамо-Брест», одержав пятую победу подряд Клуб из Борисова укрепил лидерство в чемпионате.

Матч 10-го тура чемпионата Белоруссии «Динамо-Брест» – БАТЭ завершился со счетом 1:3.

Первый тайм завершился вничью. На 31-й минуте полузащитник гостей Станислав Драгун открыл счет, однако на 40-й украинский форвард «Динамо» Артем Милевский восстановил равновесие.

После перерыва команде из Борисова принесли победу точные удары Павла Нехайчика и серба Немньи Милича на 73-й и 80-й минутах соответственно.

В воскресенье 24 мая БАТЭ и «Динамо-Брест» встретятся вновь в Минске на стадионе «Динамо» в финале Кубка Белоруссии.

С пятью победами подряд БАТЭ лидирует в чемпионате, набрав 22 очка. У ближайших преследователей «Торпедо-БелАЗ» и «Энергетика-БГУ» по 18 очков, но они провели на одну игру меньше.

«Динамо-Брест» занимает 7-е место с 13 очками. В 10 турах прошлогодний чемпион потерпел пять поражений.