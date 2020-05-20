«Челси» официально объявил о продлении контракта с Жиру

Лондонский «Челси» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с 33-летним нападающим Оливье Жиру. Француз останется в команде до конца сезона-2021/22.
«Я рад продолжить свое приключение в «Челси», – заявил Жиру. – С нетерпением жду возможности вернуться на поле и наслаждаться футболом со своими одноклубниками. Уже не терпится снова надеть футболку «Челси», особенно перед заполненными трибунами на «Стэмфорд Бридж», если это будет безопасно».
Клуб утверждает, что возможность продления соглашения была активирована еще один месяц назад.
Жиру перешел в «Челси» из лондонского «Арсенала» 31 января 2018 года. Сумма трансфера составила 17 миллионов евро.
В нынешнем сезоне чемпион мира сыграл за синих 9 матчей в АПЛ и забил 2 гола. Всего на его счету 76 игр, 21 гол и 13 результативных передач в составе «Челси».
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