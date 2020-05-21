Колосков – об отстранении Блаттера: Я считаю, его выдавили американцы, Йозеф не соглашается

«Не сказать, чтоб сейчас мы часто созваниваемся, - заявил Колосков «Советскому спорту» в интервью, приуроченном к 116-летию ФИФА. - Но всегда поздравляем друг друга с днями рождения. Недавно Блаттер в интервью сказал: «Мой дорогой друг Вячеслав неправильно называет причины моего отстранения от должности президента ФИФА». Я считаю, что Йозеф ушел под давлением США. А он говорит, что это не так».
Также Колосков рассказал о совместной с Блаттером игре в теннис и причинах, по которым СССР не получил ЧМ-1990.
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