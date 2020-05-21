В футбольном клубе «Оренбург» назначили нового президента - Советский спорт
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21 мая 2020 15:37ФутболШарафудинов Виктор

В футбольном клубе «Оренбург» назначили нового президента

Василий Еремякин сменил Владимира Кияева.

Официальный сайт ФК «Оренбург» объявил о назначении нового президента.

На рабочем совещании, посвященном возобновлении сезона-2019/20 было объявлено решение собрания учредителей о назначении на должность президента клуба заместителя генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром добыча Оренбург» Василия Еремякина.

Ранее ФК «Оренбург» руководил Владимир Кияев.

После 22 туров оренбургская команда занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Рестарт турнира назначен на 21 июня.

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