Тер Штеген пошел на уступки в переговорах по новому контракту Об этом сообщает Sport.es.

Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген достиг прогресса в переговорах с «Барселоной» по новому контракту.

Согласно источнику, стороны провели встречу на этой неделе. Футболист отказался от некоторых требований, что повысило его шансы продлить соглашение с каталонцами.

Отмечается, что чемпион Испании хочет подписать с ним договор до 2025 года. В соглашении предусмотрено поэтапное повышение его зарплаты.

Ранее сообщалось, что у вратаря конфликт с руководством и он может покинуть команду по окончании текущего сезона.

Добавим, что тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. За это время он выиграл 13 трофеев, в том числе четыре чемпионата Испании и Лигу чемпионов.