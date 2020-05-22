Глеб и Чигринский – в списке худших трансферов Хосепа Гвардиолы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 мая 2020 12:10ФутболГичунцев Артур

Глеб и Чигринский – в списке худших трансферов Хосепа Гвардиолы

Соответствующий рейтинг составили журналисты портала Give me Sport.

Белорусский хавбек Александр Глеб, а также украинский защитник Дмитрий Чигринский, вошли в список самых провальных трансферов в карьере испанского специалиста Хосепа Гвардиолы.

Первое место в рейтинге занял шведский нападающий Златан Ибрагимович, сменивший «Интер» на «Барселону». Вторым стал Глеб, перешедший в стан каталонцев из лондонского «Арсенала», а Чигринский замкнул первую тройку. Он переехал на «Камп Ноу» из донецкого «Шахтера».

Полный список выглядит так:

1. Златан Ибрагимович («Интер» – «Барселона», 2009)

2. Александр Глеб («Арсенал» – «Барселона», 2008)

3. Дмитрий Чигринский («Шахтер» – «Барселона», 2009)

4. Клаудио Браво («Барселона» – «Манчестер Сити», 2016)

5. Нолито («Сельта» – «Манчестер Сити», 2016)

6. Кейррисон («Палмейрас» – «Барселона», 2009)

7. Мартин Касерес («Вильярреал» – «Барселона», 2008)

8. Джон Стоунс («Эвертон» – «Манчестер Сити», 2016)

9. Ян Тильман Кирхгофф («Майнц» – «Бавария», 2013)

10. Данило («Реал» – «Манчестер Сити», 2017).

Перестрелка Левандовски и Холанда продолжается. Расписание и расклады 27-го тура бундеслиги Очередные девять матчей чемпионата Германии по футболу начнутся с минуты молчания в память о жертвах коронавируса. Но скучно не будет. 22.05.2020 11:14 Футбол Зибрак Артем
Еще по теме:
«Боруссия» не намерена летом продавать Санчо Пищек продлил контракт с дортмундской «Боруссией» и собирается закончить карьеру летом 2021 года Нойер продлил контракт с «Баварией» до 2023 года
Неизвестный герой Сараева-84. Умер олимпионик Александр Герасимов На 62-м году ушел из жизни хоккеист Александр Герасимов. Форвард ЦСКА ни разу не сыграл на чемпионатах мира, зато стал олимпийским чемпионом. 21.05.2020 19:00 Хоккей Домрачев Владислав
Врач «Арсенала»: Если у футболиста выявлен коронавирус, нет смысла изолировать всю команду Александр Резепов рассказал о выходе тульского клуба из режима изоляции и оценил вероятность того, что футбольный сезон в России так и не будет доигран. 21.05.2020 22:00 Футбол Григорьевская Юлия
Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Александр Тихонов: Драчев пытается писать по регионам. Кроме стыда, это ничего иного не вызывает Александр Тихонов: Хватит врать о катастрофе с коронавирусом в Белоруссии Александр Тихонов: «Иностранный специалист» Королькевич разве что в Африке не работал
«Будь стройна» и «чуть-чуть тортика». Как Алина Загитова отметила 18-летие С самого утра 18 мая в адрес олимпийской чемпионки по фигурному катанию посыпались поздравления с совершеннолетием. 18.05.2020 13:00 Фигурное катание Сергеев Иван
«Монреаль», спасенный схемой доигровки сезона, кусает локти: рано сбагрил Ковальчука в «Вашингтон» Несмотря на то, что пандемия не унимается ни в США, ни в Канаде, североамериканские инсайдеры публикуют новые и новые версии возобновления сезона НХЛ. 20.05.2020 22:00 Хоккей Славин Виталий
Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию Президент СБР Владимир Драчев направил письма в регионы с отчетом о проделанной работе и аргументацией своей позиции по основным вопросам. 12.05.2020 18:00 Биатлон Чикирис Олег
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
Медведева объяснила принципиальную разницу между Тутберидзе и своим нынешним тренером Орсером Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вышла в прямой эфир инстаграма известного французского одиночника Флорана Амодьо. 16.05.2020 17:00 Фигурное катание Сергеев Иван
«Глупо штрафовать футболиста за поцелуй жены, подхватившей коронавирус в парикмахерской» Вечером 21 июня директор РФС по развитию Максим Митрофанов внес ясность в большинство вопросов касательно возобновления чемпионата России-2019/20. Вот основные выводы из его выступления. 22.05.2020 09:39 Футбол Сергеев Иван
Новости
12:10 Футбол Глеб и Чигринский – в списке худших трансферов Хосепа Гвардиолы
11:53 Футбол «Переделать Семина очень сложно». Кикнадзе прокомментировал уход главного тренера «Локомотива»
11:45 Футбол Кикнадзе – о замене Семина на Николича: За полгода я перебрал 18 кандидатур
11:33 Футбол Защитник «Барселоны» Тодибо может перейти в «Эвертон»
11:15 Футбол Погребняк заболел коронавирусом
10:52 Футбол Д. Комбаров: Семин дал мне дорогу в большой футбол. Его судьба никогда не будет безразлична
10:30 Футбол Тер Штеген пошел на уступки в переговорах по новому контракту
10:13 Футбол СМИ: Чемпионат Испании возобновят 12 июня
09:47 ММА Александр Емельяненко: Не завидую тому, кто будет биться против меня (видео)
09:32 ММА Россиянин Уланбеков стал бойцом UFC
09:16 Хоккей Никита Задоров: Есть вещи, которые я не люблю в России, но это не значит, что я не люблю Россию
08:59 Футбол «Ювентус» начал переговоры по возвращению Погба
08:40 ММА UFC отменил турниры в Канаде и США
08:19 ММА Президент Fight Nights – об отце Хабиба: Состояние по-прежнему тяжелое
23:48 Футбол Пьянич готов покинуть «Ювентус» только ради перехода в «Барселону»
23:23 Олимпиада WADA не выявило значимой связи между TUE и вероятностью получения олимпийской медали
23:08 Хоккей «Лада» обменяла Возовика в «Динамо»
23:00 Футбол «Боруссия» не намерена летом продавать Санчо
22:45 Футбол Бадель хочет получать в «Локомотиве» 1,5 миллиона евро за сезон
22:32 Футбол Кавани намерен продолжить карьеру в «Интере»
Turkey defeated Russia in Libya
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
На 22 мая коронавирус обнаружили у 53 жителей Тюменской области
В Шербакульской ЦРБ обнаружили зараженного коронавирусом врача 
Число зараженных COVID-19 в Волгоградской области превысило две тысячи человек
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика