Глеб и Чигринский – в списке худших трансферов Хосепа Гвардиолы Соответствующий рейтинг составили журналисты портала Give me Sport.

Белорусский хавбек Александр Глеб, а также украинский защитник Дмитрий Чигринский, вошли в список самых провальных трансферов в карьере испанского специалиста Хосепа Гвардиолы.

Первое место в рейтинге занял шведский нападающий Златан Ибрагимович, сменивший «Интер» на «Барселону». Вторым стал Глеб, перешедший в стан каталонцев из лондонского «Арсенала», а Чигринский замкнул первую тройку. Он переехал на «Камп Ноу» из донецкого «Шахтера».

Полный список выглядит так:

1. Златан Ибрагимович («Интер» – «Барселона», 2009)

2. Александр Глеб («Арсенал» – «Барселона», 2008)

3. Дмитрий Чигринский («Шахтер» – «Барселона», 2009)

4. Клаудио Браво («Барселона» – «Манчестер Сити», 2016)

5. Нолито («Сельта» – «Манчестер Сити», 2016)

6. Кейррисон («Палмейрас» – «Барселона», 2009)

7. Мартин Касерес («Вильярреал» – «Барселона», 2008)

8. Джон Стоунс («Эвертон» – «Манчестер Сити», 2016)

9. Ян Тильман Кирхгофф («Майнц» – «Бавария», 2013)

10. Данило («Реал» – «Манчестер Сити», 2017).