Приговор Кокорина и Мамаева пересмотрят 17 июня В октябре 2018 года футболисты устроили две драки в центре Москвы.

Мосгорсуд 17 июня пересмотрит приговор, вынесенный футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину в прошлом году.

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на слова пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой.

«Заседания назначено на 17 июня, на 10:00», – заявила Солопова.

Ранее судебная коллегия Второго кассационного суда отменила апелляционный приговор «ввиду существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона при его вынесении» и направила на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

Напомним, что в октябре 2018 года футболисты, младший брат Кокорина Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, устроили две драки в центре Москвы. Пострадали водителей ведущий «Первого канала» Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга России Денис Пак.

В мае 2019-го Пресненский суд столицы признал обвиняемых виновными в хулиганстве. Александр Кокорин и Протасовицкий получили по 1,5 года колонии, Павел Мамаев и Кирилл Кокорин – по году и пять месяцев.

В сентябре Мамаев и братья Кокорины были освобождены из колонии. В ноябре вышел на свободу Протасовицкий.

Уже после освобождения Мамаев подписал контракт с «Ростовом», а Александр Кокорин минувшей зимой перешел на правах аренды из «Зенита» в «Сочи».