Чемпионат Мексики завершен досрочно из-за пандемии коронавируса В Северной Америки последовали примеру Франции и Нидерландов.

Лига MX на своем официальном сайте объявила о том, что чемпионат Мексики завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Турнир второй части сезона (Клаусуры) был прерван 15 марта после 10 туров. Доигрывать оставшиеся семь туров и проводить плей-офф не будут. «Крус Асуль» и «Леон» занимавшие первое и второе места получили путевки в Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Чемпионский титул остался неразыгранным.

Лига MX в начале июня планирует назвать точную дату старта следующего сезона. Департамент здравоохранения Мексики постановил, что футбольные матчи будут проводиться при пустых трибунах до тех пор, пока не будут созданы все условия, необходимые для безопасности зрителей с учетом эпидемиологической ситуации.

В Мексике зарегистрировано 59 567 случаев заражения COVID-19 (+2 973 за минувшие сутки). От последствий инфекции скончались 6 510 человек.