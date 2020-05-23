Президент «Ахмата»: Кадыров здоров, то, что пишут, – неправда Ранее сообщалось, что Кадыров доставлен в одну из московских клиник.

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал информацию, согласно которой глава Чеченской Республики и почетный президент клуба Рамзан Кадыров заразился коронавирусом.

«Что только не пишут, ставят диагнозы и даже проценты, вы, наверное, и сами видели. Хвала Аллаху, наш глава республики Рамзан Ахматович здоров, то, что пишут, – неправда.

Я знаю, как сильно переживают жители нашей республики из-за всех этих сплетен, повода для беспокойства нет. По воле Аллаха все у нас будет хорошо», – цитирует функционера РБК.

Добавим, что текущий сезон РПЛ возобновят 21 июня. В данный момент «Ахмат» занимает последнее, 16-е место в таблице премьер-лиги, набрав 20 очков.