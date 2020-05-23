Бербатов рассказал, при каких условиях Бэйл может перейти в «Ньюкасл» Ранее сообщалось, что валлиец покинет испанский клуб по окончании сезона.

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов считает, что «Ньюкасл» должен подписать авторитетного тренера, и только потом приступать к переговорам по трансферу Гарета Бэйла.

Экс-нападающий сборной Болгарии посоветовал клубу пригласить бывшего наставника «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Он считает, что аргентинец сумеет найти общий язык с 30-летним нападающим.

«Будучи игроком «Реала», Бэйл забил великолепные голы. Обычный футболист на такое не способен. Чего стоит его мяч, забитый «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов.

«Ньюкасл» должен пригласить тренера, который убедит его вернуться в АПЛ и найдет общий язык.

Я думаю, что Бэйл должен подумать. Сложно играть там, где тебя не ценят. Впрочем, его возвращение в премьер-лигу маловероятно», – цитирует Бербатова Marca.