Умтити может стать частью сделки по трансферу Мартинеса в «Барселону» Ранее сообщалось, что каталонцы хотят продать игрока за 30 млн евро.

Миланский «Интер» заинтересован в услугах защитника «Барселоны» Самюэля Умтити.

По информации Sport.es, итальянцы могут заполучить француза в рамках сделки по трансферу Лаутаро Мартинеса.

Аргентинский форвард, выступающий за «нерадзурри», оценивается в 111 млн евро. «Барселона» не хочет платить эту сумму и готова предложить кого-то из своих футболистов, чтобы сбить ценник.

Что касается Умтити, то в 2018 году он стал чемпионом мира. В нынешнем сезоне 26-летний игрок провел 16 матчей.