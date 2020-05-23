Ла Лига получила разрешение от властей на возобновление примеры Турнир был прерван в марте этого года из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат Испании вернется 8 июня, о чем заявил председатель правительства страны Педро Санчес. По его словам, соответствующее письмо отправили руководству лиги.

«Настало время вернуться к повседневным делам, среди которых футбольный чемпионат», – добавил Санчес, чьи слова приводит Marca.

Ранее сообщалось, что некоторые игроки испанских клубов опасаются за свое здоровье и не хотят выступать в текущей ситуации.