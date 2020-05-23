Новый сезон чемпионата Франции стартует 23 августа Следующий сезон в лиге 1 начнется 23 августа, лига 2 возьмет старт 22 числа.

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на протокол последнего совета директоров LFP (профессиональная футбольная лига Франции), состоявшегося 20 мая, лига 1, матчи которой были приостановлены 8 марта, возобновит свою работу 23 августа. Матчи во втором по силе дивизионе запланировано начать 22 августа.

Отмечается, что даты еще не утверждены и официально могут быть объявлены только по итогам заседания исполнительного комитета УЕФА, которое должно состоятся 17 июня.