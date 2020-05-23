Жена Погребняка: Ужасное ощущение, боль в горле, невозможно даже сделать глоток воды Супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка Мария рассказала о состоянии своей семьи, заболевшей коронавирусом.

«Спасибо вам за колоссальную поддержку. Сегодня третьи сутки заболевания! У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую! Ужасное ощущение! Слабость! Появилась боль в горле, есть просто невозможно, даже сделать глоток воды. Муж находится в больнице, проходит курс лечения! Двусторонняя пневмония», - написала Погребняк в своем «инстаграме».

Напомним, 22 мая пресс-служба «Урала» сообщила, что региональное подразделение Роспотребнадзора повторно изучило тест нападающего Павла Погребняка на наличие коронавирусной инфекции. Как отметили в клубе, 36-летний футболист действительно болен, однако, его здоровью ничто не угрожает, поскольку болезнь протекает в легкой форме.