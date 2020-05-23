Бакаев заразился коронавирусом, у Зобнина нашли антитела Сегодня футболисты «Спартака» собрались на клубной базе в Тарасовке, где ближайшие несколько недель будут жить и готовиться к возобновлению сезона.

«Коронавирусная инфекция выявлена у Зелимхана Бакаева. Хавбек остался в Москве и переносит болезнь дома. Анализы Романа Зобнина показали наличие в крови антител. Игрок уже перенес инфекцию и в настоящий момент полностью здоров», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте красно-белых.

Отмечается, что на обязательный двухнедельный карантин сел тренерский штаб красно-белых в лице главного тренера Доменико Тедеско и его помощников - Андреаса Хинкеля и Макса Урванчки, а также футболисты Самуэль Жиго, Гус Тиль, Алекс Крал и Джордан Ларссон. Все они вернулись в начале недели из Европы и также прошли ПЦР-тестирование, которое не выявило у них никаких следов коронавирусной инфекции.