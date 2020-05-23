Михаил Бутовский: У Бакаева болезнь протекает бессимптомно Руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский рассказал о самочувствии полузащитника команды Зелимхана Бакаева.

- Сейчас футболист помещен на домашний карантин. Хочу подчеркнуть, что у Зелимхана отсутствуют любые клинические проявления болезни, она протекает бессимптомно. В ближайшее время игроку будет проведено дообследование, - цитирует Бутовского пресс-служба красно-белых.

Ранее сообщалось, что во время самоизоляции коронавирусную инфекцию перенес еще один хавбек «Спартака» Роман Зобнин.

Напомним, что сезон в российской премьер-лиге был приостановлен 17 марта после 22 туров. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. На момент приостановки «Спартак» занимал восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» 22 очка.