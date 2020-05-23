«Интер» заинтересовался в защитником «Барселоны» - Советский спорт
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23 мая 2020 21:49Футбол

«Интер» заинтересовался в защитником «Барселоны»

Центральный защитник «Барселоны» Самюэль Умтити попал в сферу интересов миланской команды.

По информации Sport.es, «Барселона» хотела бы включить Умтити в сделку по переходу Лаутаро Мартинеса, однако итальянский клуб намерен провести отдельную сделку по покупке защитника.

Отмечается, что ранее каталонская команда намерена сократить расходы, связанные с зарплатой игроков, поэтому не будет препятствовать уходу Умтити.

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