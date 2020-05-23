«Интер» заинтересовался в защитником «Барселоны» Центральный защитник «Барселоны» Самюэль Умтити попал в сферу интересов миланской команды.

По информации Sport.es, «Барселона» хотела бы включить Умтити в сделку по переходу Лаутаро Мартинеса, однако итальянский клуб намерен провести отдельную сделку по покупке защитника.

Отмечается, что ранее каталонская команда намерена сократить расходы, связанные с зарплатой игроков, поэтому не будет препятствовать уходу Умтити.