«Интер» заинтересовался в защитником «Барселоны»

По информации Sport.es, «Барселона» хотела бы включить Умтити в сделку по переходу Лаутаро Мартинеса, однако итальянский клуб намерен провести отдельную сделку по покупке защитника.
Отмечается, что ранее каталонская команда намерена сократить расходы, связанные с зарплатой игроков, поэтому не будет препятствовать уходу Умтити.
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