«Наполи» намерен летом заработать на продаже игроков порядка 200 миллионов евро Неаполитанский клуб намерен летом расстаться с несколькими футболистами, чтобы освободить средства на новые трансферы.

По информации Sky Sport Italia, неаполитанская команда летом намерена продать нападающего Аркадиуша Милика и защитников Калиду Кулибали и Фаузи Гулама. Отмечается, что руководство «Наполи» намерено перестроить команду под Дженнаро Гаттузо и готово предложить 42-летнему тренеру долгосрочный контракт.