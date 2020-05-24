Фанаты «Ислочи» посвятили баннер Ивану Урганту (фото) Актер и шоумен признался в том, что болеет за команду из Минской области.

Болельщики белорусского футбольного клуба «Ислочь» отреагировали на заявление российского актера, шоумена и телеведущего Ивана Урганта.

Ранее Ургант в эфире своей передачи «Вечерний Ургант» на «Первом канале»заявил о том, что болеет за «Ислочь». Вчера на матче 10-го тура чемпионате Белоруссии «Ислочь» – «Энергетик-БГУ» болельщики команды из Минской области вывесили баннер с изображением Урганта. На нем была надпись:

«Я болею за «Ислочь». А ты?»

Стоит отметить, что «Ислочь» проиграла «Энергетику-БГУ» со счетом 1:2. В данный момент любимая команда Урганта занимает шестое место в белорусской высшей лиге, набрав 15 очков.