БАТЭ обыграл «Динамо-Брест» в финале Кубка Белоруссии, забив на исходе дополнительного времени

Финал Кубка Белоруссии БАТЭ – «Динамо-Брест» завершился со счетом 1:0.

Единственный гол на исходе дополнительного времени (120+1) забил защитник борисовской команды Захар Волков, протолкнув мяч в сетку после розыгрыша углового. Финальный свисток прозвучал 20 секунд спустя.

БАТЭ завоевал трофей в рекордный четвертый раз. Ранее борисовская команда становилась обладателем Кубка Белоруссии в 2006, 2010 и 2015 годах.

По три победы в турнире у прошлогоднего победителя солигорского «Шахтера», минского «Динамо», «Белшины» и «Динамо-Брест».

Стоит отметить, что команда Кирилла Альшевского обыграла действующего чемпиона страны во второй за неделю. 20 мая матч 10-го тура чемпионата Белоруссии «Динамо-Брест» – БАТЭ завершился со счетом 1:3.