Александр Панов: Кокорина судьба озадачила, заставила понять, что такое жизнь Бывший игрок «Зенита» оценил игру российского нападающего после выхода из тюрьмы.

Экс-форвард «Зенита» и сборной России Александр Панов оценил возобновление карьеры своего тезки Кокорина после выхода на свободу.

«Как ни гляди, все должны быть в плюсе от того, что Кокорин продлил контракт с «Зенитом» и продолжит играть за «Сочи», – рассказал Панов в интервью «РИА Новости». – Довольны ли все стороны, не знаю, но вижу, что ситуация грамотно разрулена. Видно, что Александр осознал и повзрослел. Это видно по его игре. Парень созрел. Все к лучшему. Думаю, он переосмыслил свою жизнь, поведение. Определил свои ценности, понял, что ему важнее. Наказание, которое он понес, во многом поможет ему в дальнейшей футбольной карьере. Он еще не так стар, он в соку, ему играть и играть

Тот опыт, который он получил, будет ему полезен в дальнейшем вне футбола. А то, что он играет лучше, чем раньше, я заметил. Он действительно любит эту игру, футбол. Он им живет. Даже по себе знаю: если тебя отрывают от любимого дела, ты очень грустишь. Ничто не заменит Кокорину эмоции от игры на футбольном поле. Надеюсь, что в дальнейшем скандалы, связанные с его именем, исчезнут. Его судьба озадачила, заставила понять, что такое жизнь и как бывает. Он понял, что может быть так: сегодня ты тусовщик, а завтра – в тюрьме».

Выступая за «Сочи» на правах аренды, принадлежащий «Зениту» Кокорин в 4 матчах весенней части сезона забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.

В октябре 2018 года в результате драк с участием Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого пострадали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга Денис Пак. Кокорины и Мамаев вышли на свободу по УДО в сентябре прошлого года.