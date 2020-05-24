Александр Панов: Дзюба не выполняет объем работы, который нужен в английском чемпионате Бывший нападающий «Зенита» высказался по поводу перспектив капитана сборной России проявить себя за границей.

Александр Панов считает, что Артему Дзюбе будет трудно адаптироваться в одном из сильнейших европейских чемпионатов.

«Если поступит предложение и найдется клуб в Европе, который видит в нем потенциальное усиление, то, естественно, Дзюба уйдет, – заявил Панов, выступавший за французский «Сент-Этьен» и швейцарскую «Лозанну». – По крайней мере, должен. Дзюба не молод, и менять дислокацию в таком возрасте…

Артем же не Джейми Варди, за которым я слежу в Англии. Там надо делать огромный объем работы, в отличие от чемпионата России, где можно стоять часто. Дзюба хорош в подыгрыше в штрафной, может завершать атаки. Но он не выполняет тот объем работы, который должен выполнять футболист в английском чемпионате. Там футболисты работают на пределе

А возьмем Италию, там такой футбол, что даже габаритному Марио Манджукичу было сложно. Посмотрите, какой объем работы выполняет в «Баварии» Роберт Левандовски: и в штрафной, и на подступах к ней. Думаю, если выдернуть Артема в другую команду, он зачахнет. Лучше быть первым парнем на деревне, чем вторым в городе».

После 22 туров чемпионата России 31-летний форвард «Зенита» Дзюба возглавляет список лучших бомбардиров турнира, забив 13 голов в 21 матче. Также на его счету 10 результативных передач.