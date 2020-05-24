Бывший игрок ЦСКА Эркин: Моя карьеру испортил Де Бур - Советский спорт
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24 мая 2020 22:59ФутболШарафудинов Виктор

Бывший игрок ЦСКА Эркин: Моя карьеру испортил Де Бур

В 2016 году турецкий защитник перешел в «Интер», но не сыграл ни одного матча за миланский клуб.

Футболист сборной Турции Джанер Эркин, в прошлом выступавший за московский ЦСКА, обвинил бывшего главного тренера «Интера» Франка Де Бура в том, что голландец испортил его карьеру.

«Я думал, что переход в «Интер» станет большим шагом в моей карьере, – рассказал Эркин в интервью FCInterNews.it. – Мечтал, что я буду играть в Италии регулярно, выигрывать трофеи и заслужу признание болельщиков. Во время предсезонной подготовки я чувствовал доверие со стороны Роберто Манчини, однако отношение ко мне со стороны Франка Де Бура оказалось ужасным.

С первого своего дня в Италии он в меня не верил и не уважал меня. Он просто запретил мне тренироваться вместе с командой, и я так и не понял почему.

Соглашусь с Жонатаном Биабиани, который сказал, что Де Бур был худшим тренером в истории «Интера». Печально, что все мои мечты о развитии карьеры были разрушены человеком, который продержался в клубе всего лишь два с половиной месяца».

1 июля 2016 года Эркин подписал контракт с «Интером» в качестве свободного агента после расставания с «Фенербахче». Уже 31 августа миланский клуб по инициативе Де Бура отдал турецкого защитника в аренду «Бешикташу». Джанер так и не сыграл ни одного официального матча за сине-черных. Сейчас 31-летний футболист выступает за «Бешикташ».

Франк Де Бур проработал главным тренером «Интера» с 9 августа по 1 ноября 2016 года. Под его руководством миланский клуб потерпел 7 поражений в 14 матчах. В настоящее время голландец тренирует клуб MLS «Атланта Юнайтед».

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