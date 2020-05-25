Девятикратный чемпион Китая «Ляонин Хувин» прекратил свое существование - Советский спорт
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25 мая 2020 08:11Футбол

Девятикратный чемпион Китая «Ляонин Хувин» прекратил свое существование

Один из старейших китайских футбольных клубов «Ляонин Хувин» по финансовым причинам прекратил свое существование.

Как сообщает Nemzeti Sport, в субботу, 23 мая, Федерация футбола Китая (CFA) приняла решение лишить «Ляонин» профессионального статуса из-за задолженности по заработной плате, запретив клубу выступление во всех дивизионах страны.

Напомним, что «Ляонин», основанный в 1953 году, был девятикратным чемпионом Китая (1954, 1978, 1985, 1987, 1988, 1990-1993), а также обладателем Кубка (1986) и Суперкубка страны (2000). Кроме этого «Ляонин» стал первым китайским клубом, одержавшим победу в Лиге чемпионов Азии (1989/1990).

Как отмечает издание, Федерация футбола Китая из-за долгов отказала в выдаче лицензий на следующий сезон еще десяти клубам, а другие пять команд, как и «Ляонин», были лишены профессионального статуса. Последняя группа включает в себя и «Тяньцзинь Тяньхай», признанный банкротом 20 мая.

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