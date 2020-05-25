Дамиано Томмази: Джентельменское соглашение - вариант решить проблему с истекающими контрактами

- Невозможно получить юридическое продление контракта. Джентельменское соглашение - это вариант, но есть много разных ситуаций. Существуют клубы серии А, в которых игроки сдаются в аренду другим командам, поэтому нам необходимо согласие всех трех сторон. И мы даже не будем упоминать тех игроков, чьи контракты истекают 30 июня и которые, возможно, уже подписали контракт с другим клубом. Я вижу людей, пытающихся максимально использовать эту ситуацию, - цитирует Томмази Football Italia.
Напомним, что сезон в серии А продлен как минимум до августа из-за двухмесячной приостановки во время пандемии коронавируса, но срок действия контрактов по-прежнему истекает 30 июня.
Ранее министр спорта Италии Винченцо Спадафора в интервью RAI подтвердил, что футбольный сезон в стране будет возобновлен либо 13 июня, либо 20 числа. В данный момент указ правительства Италии запрещает проведение спортивных соревнований до 14 июня включительно, но эта дата может быть пересмотрена, если количество новых выявленных случаев заражения за сутки продолжит сокращаться.
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай Для кого тренер стал тестем Звезда НХЛ Артемий Панарин и дочь хоккейного тренера Олега Знарка Алиса объявили о помолвке. И это далеко не первый случай, когда известный спортсмен становится зятем тренера. 23.05.2020 18:00 Хоккей Сергеев Иван UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав «Будь стройна» и «чуть-чуть тортика». Как Алина Загитова отметила 18-летие С самого утра 18 мая в адрес олимпийской чемпионки по фигурному катанию посыпались поздравления с совершеннолетием. 18.05.2020 13:00 Фигурное катание Сергеев Иван Автор золотого паса ЧМ-2014 в «Спартак» не вернулся. Ждем автора золотого гола? Всю свою карьеру 27-летний немецкий нападающий Марио Гетце провел в Мюнхене и Дортмунде. Теперь он без работы. Пора отправляться в приключения. 24.05.2020 18:30 Футбол Зибрак Артем Словаки отказались от осенних турниров. Следующий сезон под угрозой? ISU объявил, что Словакия не будет проводить в сентябре юниорский этап Гран-при в Кошице и «челленджер» в Братиславе. Причина – коронавирус. 17.05.2020 15:30 Фигурное катание Тигай Лев Кто переходит во «взрослые» – 2. Не вздумайте пропустить Панфилову с Рыловым Продолжаем тему о вчерашних юниорах, которые с этого года начнут постоянно выступать во «взрослых» международных турнирах. 24.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай Синицына в руках вместо «ТЩК» в небе. Кто этим летом переходит во «взрослые»? (видео) Едва преодолев возрастной лимит, Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все крупные турниры. Будут ли подобные супер-экс-юниоры в нынешнем году? 21.05.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев Фарерский футболист превзошел самого Месси: хет-трик из штрафных и покер за 13 минут (видео) Супергероем выходных стал нападающий клуба «ХБ Торсхавн» Адриан Юстинуссен. 25.05.2020 08:17 Футбол Сергеев Иван