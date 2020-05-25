Дамиано Томмази: Джентельменское соглашение - вариант решить проблему с истекающими контрактами Президент Ассоциации футболистов Италии Дамиано Томмази настаивает на том, что единственный способ решить проблему с истекающими контрактами - «джентльменское соглашение» между клубами и игроками.

- Невозможно получить юридическое продление контракта. Джентельменское соглашение - это вариант, но есть много разных ситуаций. Существуют клубы серии А, в которых игроки сдаются в аренду другим командам, поэтому нам необходимо согласие всех трех сторон. И мы даже не будем упоминать тех игроков, чьи контракты истекают 30 июня и которые, возможно, уже подписали контракт с другим клубом. Я вижу людей, пытающихся максимально использовать эту ситуацию, - цитирует Томмази Football Italia.

Напомним, что сезон в серии А продлен как минимум до августа из-за двухмесячной приостановки во время пандемии коронавируса, но срок действия контрактов по-прежнему истекает 30 июня.

Ранее министр спорта Италии Винченцо Спадафора в интервью RAI подтвердил, что футбольный сезон в стране будет возобновлен либо 13 июня, либо 20 числа. В данный момент указ правительства Италии запрещает проведение спортивных соревнований до 14 июня включительно, но эта дата может быть пересмотрена, если количество новых выявленных случаев заражения за сутки продолжит сокращаться.