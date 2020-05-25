Президент Ла Лиги: Надеемся вернуться 11 июня матчем «Севилья» - «Бетис»

- Сначала мы должны посмотреть, что произойдет, когда команды начнут полноценные тренировки. В зависимости от того, как все пройдет, может быть в четверг 11-го июня проведем единственную игру. Исключительно для всей Испании, как дань всему, что произошло. Это может быть даже 13-е или 14-е число, но, надеюсь, это будет как минимум 12-е. Хотели, чтобы это было дерби «Севилья» - «Бетис».
Когда мы официально определимся с датой первого матча? Думаю, что в начале следующей недели. Тренироваться в полных составах команды будут с этого понедельника, на этой же неделе они будут работать группами из 14 футболистов. Мы по-прежнему должны проявлять максимальную осторожность и не хотим забегать вперед, - приводит слова Тебаса AS.
Напомним, что сезон в чемпионате Испании был приостановлен из-за пандемии коронавируса в середине марта. На момент паузы было сыграно 27 из 38 туров.
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