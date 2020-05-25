Кроос не намерен уходить из «Реала» Центральный нападающий «Реала» Тони Кроос не собирается покидать испанскую команду.

По информации AS, не смотря на то, что у 30-летнего хавбека прохладные отношения с главным тренером Зинедином Зиданом и интерес со стороны клубов из Китая и США, Кроос не намерен покидать мадридскую команду.

Добавим, что Кроос перешел в «Реал» из «Баварии» за 25 миллионов евро. Действующий контракт полузащитника с мадридской командой рассчитан до лета 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в 48 миллионов евро.